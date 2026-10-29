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    اعلام العدو: فرز 91.7% من الاصوات وحصول كتلة نتنياهو على 53 مقعدا والتغيير على 48 والعرب على 19

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