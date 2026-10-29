النفط ينخفض مع تراجع المخاوف من تصاعد صراع الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس مبددة بعض مكاسب الجلسة الماضية إذ خففت الآمال في إجراء محادثات من حدة المخاوف المتجددة إزاء اضطراب إمدادات الشرق الأوسط جراء تصاعد الصراع في ‌المنطقة.

بحلول الساعة 0132 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 114.50 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار أو واحدا بالمئة إلى 101.74 دولار.

وفي الجلسة الماضية، كسب خام برنت 1.3 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط ثلاثة بالمئة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن شركات الطاقة سحبت 1.9 مليون برميل من النفط الخام من المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر تشرين الأول، مقابل توقعات المحللين بزيادة 15 ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز.

لكن مخزونات البنزين ارتفعت 3.9 مليون برميل، خلافا لتوقعات المحللين بانخفاض 0.9 مليون برميل.

المصدر: رويترز