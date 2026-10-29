الخميس   
   29 10 2026   
   17 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 07:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    اقتصاد

    النفط ينخفض مع تراجع المخاوف من تصاعد صراع الشرق الأوسط

      تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس مبددة بعض مكاسب الجلسة الماضية إذ خففت الآمال في إجراء محادثات من حدة المخاوف المتجددة إزاء اضطراب إمدادات الشرق الأوسط جراء تصاعد الصراع في ‌المنطقة.

      بحلول الساعة 0132 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 82 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 114.50 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار أو واحدا بالمئة إلى 101.74 دولار.

      وفي الجلسة الماضية، كسب خام برنت 1.3 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط ثلاثة بالمئة.

      وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن شركات الطاقة سحبت 1.9 مليون برميل من النفط الخام من المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر تشرين الأول، مقابل توقعات المحللين بزيادة 15 ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز.

      لكن مخزونات البنزين ارتفعت 3.9 مليون برميل، خلافا لتوقعات المحللين بانخفاض 0.9 مليون برميل.

      المصدر: رويترز

      مواضيع ذات صلة

      أوباما: الحرب على إيران منحت طهران حق النقض على مضيق هرمز ورفعت الأسعار

      أوباما: الحرب على إيران منحت طهران حق النقض على مضيق هرمز ورفعت الأسعار

      تغير طفيف لأسعار النفط مع استمرار مخاوف الإمدادات

      تغير طفيف لأسعار النفط مع استمرار مخاوف الإمدادات

      ارتفاع أسعار النفط بعد الهجمات اليمنية على السعودية

      ارتفاع أسعار النفط بعد الهجمات اليمنية على السعودية