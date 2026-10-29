هيغسيث يقيل كبير المخططين الاستراتيجيين بالبنتاغون وسط احتمال استئناف الحرب ضد إيران

أفادت مجلة “أتلانتيك” بأن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أقال الفريق بريت سيلفيا، رئيس إدارة التخطيط الاستراتيجي في هيئة الأركان المشتركة، دون إعلان أسباب رسمية، في توقيت تستعد فيه وزارة الحرب لاحتمال استئناف الحملة العسكرية ضد إيران.

ونقلت المجلة عن مصادر أن الإقالة جاءت على خلفية “فقدان الثقة” وخلافات مع نائب وزير الحرب للشؤون السياسية إلبرِدج كولبي. ويُعد سيلفيا ثاني مسؤول عن التخطيط الاستراتيجي يغادر منصبه خلال عام، كما أنه واحد من 26 جنرالًا وأميرالًا على الأقل أُقيلوا منذ تولي هيغسيث منصبه.

المصدر: وكالات