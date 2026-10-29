مندوب كوبا لدى الأمم المتحدة: تُظهر سياسات واشنطن أن هدفها الحقيقي هو إلحاق المعاناة والحرمان بالكوبيين لإثارة السخط الاجتماعي وتغيير النظام السياسي الذي اختاره الشعب الكوبي