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    وزير الخارجية العماني يشدد على ضرورة تغيير المعادلات الأمنية في الخليج وإنشاء إطار أمني جديد تتولى فيه دول المنطقة الدور الرئيس مع تقليص الاعتماد على أمريكا

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