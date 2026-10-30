الجمعة
30 10 2026
18 جمادى الأولى 1448
بيروت 15:00
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الجمعة
18 جمادى الأولى 1448
الإمساك
04:32
صلاة الصبح
04:41
الشروق
05:56
الظهر
11:22
العصر
14:24
المغرب
17:06
العشاء
17:57
منتصف الليل
22:37
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
القوات المسلحة اليمنية تكشف عن الإدارة العملياتية والقيادة العسكرية الميدانية التي يقوم بها بعض ضباط النظام السعودي في اليمن والتي تدير المعركة وتشرف على كل التحشيدات العسكرية والمراكز العملياتية في اليمن
30-10-2026 14:38 مساءً
مواضيع ذات صلة
مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تعتدي على بلدة حداثا في جنوب لبنان
14:47
القوات المسلحة اليمنية تكشف الإدارة العملياتية والقيادة العسكرية الميدانية لضباط النظام السعودي في اليمن: سنعمل على ملاحقتهم بشكل متواصل
14:44
القوات المسلحة اليمنية: ندعو المواطنين إلى عدم الاقتراب من معسكرات وتحشيدات “العدو” السعودي كونها أهدافاً عسكرية لقواتنا
14:40