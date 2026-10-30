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    القوات المسلحة اليمنية تكشف عن الإدارة العملياتية والقيادة العسكرية الميدانية التي يقوم بها بعض ضباط النظام السعودي في اليمن والتي تدير المعركة وتشرف على كل التحشيدات العسكرية والمراكز العملياتية في اليمن

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