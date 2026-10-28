كوريا الجنوبية تفرض غرامات على غوغل وآبل

فرضت كوريا الجنوبية غرامة مالية على غوغل وآبل بقيمة إجمالية قدرها 63.7 مليار وون، أي ما يعادل 42.7 مليون يورو.

وأعلنت لجنة الاتصالات والإعلام الكورية الجنوبية أن الشركتين استغلتا هيمنتهما على متاجر التطبيقات لإجبار المطورين على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهما، كما أخرتا عملية مراجعة بعض التطبيقات.

وبموجب هذا القرار، غُرِّمت غوغل بمبلغ 42.9 مليار وون، وآبل بمبلغ 20.8 مليار وون.

بدأ التحقيق في هذه القضية في أغسطس 2022، وكشف أن الشركتين، على الرغم من سماحهما الظاهري باستخدام طرق دفع بديلة، فرضتا رسومًا بنسبة 26% على هذه الطرق.

أمام غوغل وآبل شهر واحد لتقديم خططهما التصحيحية، ويجب عليهما تنفيذ التغييرات في غضون ثلاثة أشهر.

المصدر: يورونيوز