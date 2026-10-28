واشنطن تفرض عقوبات مرتبطة بكوريا الشمالية على عشرة أفراد وكيان واحد

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة مرتبطة بكوريا الشمالية، استهدفت عشرة أفراد وكياناً واحداً، بحسب إشعار صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.

وأوضح الإشعار أن الكيان المستهدف هو «المركز الأول للتطوير المالي والتقني»، وأن ستة من الأفراد المشمولين بالعقوبات مرتبطون به. ويحمل اثنان من المستهدفين الجنسية الروسية، فيما يبدو أن الباقين من كوريا الشمالية.

وتأتي العقوبات في وقت يُبدي فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرصاً على استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية، من دون أن تُظهر بيونغ يانغ اهتماماً يُذكر. ومع ذلك، قلّل ترامب، في وقت سابق من الشهر الجاري، من أهمية فكرة عقد لقاء مع كيم في الصين الشهر المقبل.

وكان ترامب قد أصبح الرئيس الأمريكي الوحيد الذي التقى زعيماً كورياً شمالياً، بعدما عقد سلسلة غير مسبوقة من القمم مع كيم خلال عامَي 2018 و2019، قبل أن تنهار الجهود الدبلوماسية بسبب مطالب الولايات المتحدة بتخلّي كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية.

ومنذ ذلك الحين، وصف ترامب كوريا الشمالية مراراً بأنها قوة نووية، رغم استمرار إدارته في الدعوة إلى نزع سلاحها النووي وعدم اعترافها بها رسمياً دولةً نووية.

المصدر: رويترز