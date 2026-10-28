الأربعاء   
   28 10 2026   
   16 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 21:41
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    القناة 15 العبرية: في هذه المرحلة التقديرات تشير إلى أن التكليف بتشكيل الحكومة سيُمنح أولًا لغادي أيزنكوت نظرا إلى أن الأحزاب العربية ستوصي به على الأرجح

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: اغار الطيران الحربي الاسرائيلي مستهدفاً اطراف بلدة برعشيت ولم ينفجر الصاروخ

      مراسل المنار: اغار الطيران الحربي الاسرائيلي مستهدفاً اطراف بلدة برعشيت ولم ينفجر الصاروخ

      مراسل المنار: غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الحجير في جنوب لبنان

      مراسل المنار: غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الحجير في جنوب لبنان

      مصادر يمنية: طيران العدوان السعودي استهدف أقسام الإنتاج والمحروقات في عدوانه على مصنع الشيباني للطلاء والكيماويات في تعز

      مصادر يمنية: طيران العدوان السعودي استهدف أقسام الإنتاج والمحروقات في عدوانه على مصنع الشيباني للطلاء والكيماويات في تعز