ارتفاع تكاليف الوقود يجبر مئات المقيمين على سفينة سياحية على مغادرتها في كمبوديا

اضطر مئات الأشخاص المقيمين بصورة دائمة على متن السفينة السياحية الجوالة «فيلا في أوديسي» إلى مغادرتها في كمبوديا هذا الأسبوع، بعدما أعلن مشغّلها أن ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب ضد إيران زاد تكاليف التشغيل بصورة كبيرة.

وأعلنت شركة «فيلا في ريزيدنسز»، مالكة السفينة، أمس الثلاثاء، تعليق عملياتها وإنزال الركاب في كمبوديا، فيما تعمل على إيجاد سكن مؤقت لهم.

وقالت الشركة، في بيان، إن التكلفة الشهرية للوقود، التي بلغ متوسطها سابقاً نحو 1800 دولار لكل غرفة على متن السفينة، ارتفعت مؤخراً إلى ما بين 6000 و8000 دولار في بعض مناطق آسيا.

وأضافت: «لا يمكن للشركة أن تحمّل المقيمين زيادات بهذا القدر بسهولة، مع تعرّض نموذج التشغيل الحالي للسفينة لضغط مالي لا يُحتمل نتيجة العجز الناجم عن ذلك».

وكانت «فيلا في أوديسي» تبحر حول العالم منذ 755 يوماً على الأقل، وهي واحدة من عدد قليل من السفن التي تتيح لركابها استئجار مساكن أو شرائها للإقامة على متنها لفترات طويلة أو بصورة دائمة.

ولم تردّ شركة «فيلا في ريزيدنسز» بعد على طلب للتعليق.

المصدر: رويترز