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   16 جمادى الأولى 1448   
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    الشيخ قاسم: نؤكد تعهدنا الذي أطلقناه “وعد والتزام” أنَّنا سنبقى معًا للإيواء والترميم وإعادة الإعمار

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