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   16 جمادى الأولى 1448   
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    الشيخ قاسم: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تضع على رأس أولوياتها وقف العدوان على لبنان والانسحاب من أراضيه وهذه تضحية عظيمة نقدرها

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