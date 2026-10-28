العراق وسوريا يبحثان تصدير النفط عبر خط بانياس بطاقة تصل إلى مليوني برميل يومياً

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي والرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء في دمشق، تصدير النفط العراقي عبر خط بانياس بطاقة تصديرية تصل إلى مليوني برميل يومياً، وزيادة التبادل التجاري، وتطوير التعاون الزراعي لتحقيق التكامل الغذائي والاقتصادي.

جاء ذلك خلال ترؤسهما جلسة المباحثات الموسّعة بين وفدي البلدين، التي تناولت سبل تطوير الشراكة والتعاون في مختلف المجالات.

وأكد الزيدي أن الشعبين العراقي والسوري «شعب واحد في بلدين»، مشيراً إلى العمل على تطوير التعاون المشترك، ولا سيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز التعاون الأمني وتوحيد المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب الشرع عن تقديره لزيارة الزيدي والوفد المرافق، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية وحرص سوريا على تحقيق أعلى مستويات التعاون بين البلدين.

المصدر: المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي