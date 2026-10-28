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    تقارير مصورة

    وزير العمل يبحث تسريع معاملات المواطنين بين الصيدليات والضمان الاجتماعي

    بحث وزير العمل محمد حيدر، في مكتبه، مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ونقيب الصيادلة في لبنان عبد الرحمن مرقباوي، سبل تعزيز التعاون بين نقابة الصيادلة والصندوق الوطني للضمان.

    وتناول اللقاء آلية تسريع إنجاز معاملات المواطنين في الصيدليات وإرسالها إلكترونيًا إلى فروع الضمان الاجتماعي، بما يتيح إنجازها خلال وقت قصير وصرف المستحقات للمواطنين في أسرع وقت ممكن، للتخفيف من الأعباء المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

    واتُّفق على دعوة الفرق التقنية المعنية إلى دراسة الخطوات اللازمة لوضع هذه الآلية موضع التنفيذ.

    المصدر: موقع المنار

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