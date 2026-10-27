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   15 جمادى الأولى 1448   
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    وسائل إعلام إسرائيلية: لجنة الانتخابات قررت عدم تمديد ساعات الاقتراع

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