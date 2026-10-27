لقاء بزشكيان وبوتين.. وتأكيد على التعاون المشترك

كان التعاون في مجال الطاقة، وتطوير التفاعلات في قطاع النفط والغاز، وزيادة التبادلات الاقتصادية، والاستفادة من القدرات المشتركة لدفع المشاريع المشتركة، من بين المواضيع التي حظيت باهتمام كبير في المحادثات بين رئيسي إيران مسعود بزشكيان وروسيا فلاديمير بوتين على هامش “منتدى الدول المصدرة للغاز”.

وبالسياق، قال بزشكيان إن “التعددية ردٌّ على الإجراءات الأحادية الأمريكية”، وتابع “أظهرت الإجراءات الأحادية الأمريكية ضرورة تعزيز التعددية والتفاعل بين الدول الخاضعة للعقوبات”، واضاف “تمتلك دول المنطقة، غير المعتمدة على الولايات المتحدة، القدرة والإرادة على حلّ التحديات الإقليمية”، ولفت الى ان “هذه الإرادة المشتركة تتيح فرصةً لتطوير العلاقات العلمية والاقتصادية والصناعية والثقافية والأمنية والعسكرية”.

وأشار بزشكيان الى انه “بناء على طلب وزير الخارجية الروسي، تم إصدار ترخيص لإنشاء مكتب تمثيلي لوسائل الإعلام الحكومية الروسية في إيران، وبدأ التنسيق التنفيذي”.

من جهته، أشاد بوتين “بمساهمة الشهيد الامام السيد علي الخامنئي في إنشاء هذا منتدى الدول المصدرة للغاز”، وقال “نحن نذكره بكل تقدير وامتنان”.

المصدر: موقع المنار