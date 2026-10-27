الثلاثاء   
   27 10 2026   
   15 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 20:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    لقاء بزشكيان وبوتين.. وتأكيد على التعاون المشترك

    كان التعاون في مجال الطاقة، وتطوير التفاعلات في قطاع النفط والغاز، وزيادة التبادلات الاقتصادية، والاستفادة من القدرات المشتركة لدفع المشاريع المشتركة، من بين المواضيع التي حظيت باهتمام كبير في المحادثات بين رئيسي إيران مسعود بزشكيان وروسيا فلاديمير بوتين على هامش “منتدى الدول المصدرة للغاز”.

    وبالسياق، قال بزشكيان إن “التعددية ردٌّ على الإجراءات الأحادية الأمريكية”، وتابع “أظهرت الإجراءات الأحادية الأمريكية ضرورة تعزيز التعددية والتفاعل بين الدول الخاضعة للعقوبات”، واضاف “تمتلك دول المنطقة، غير المعتمدة على الولايات المتحدة، القدرة والإرادة على حلّ التحديات الإقليمية”، ولفت الى ان “هذه الإرادة المشتركة تتيح فرصةً لتطوير العلاقات العلمية والاقتصادية والصناعية والثقافية والأمنية والعسكرية”.

    وأشار بزشكيان الى انه “بناء على طلب وزير الخارجية الروسي، تم إصدار ترخيص لإنشاء مكتب تمثيلي لوسائل الإعلام الحكومية الروسية في إيران، وبدأ التنسيق التنفيذي”.

    من جهته، أشاد بوتين “بمساهمة الشهيد الامام السيد علي الخامنئي في إنشاء هذا منتدى الدول المصدرة للغاز”، وقال “نحن نذكره بكل تقدير وامتنان”.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    الرئيس الإيراني يتوجه إلى روسيا للمشاركة في اجتماع الدول المصدرة للغاز

    الرئيس الإيراني يتوجه إلى روسيا للمشاركة في اجتماع الدول المصدرة للغاز

    رسالة تهنئة من بزشكيان بمناسبة فوز دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية البرازيلية

    رسالة تهنئة من بزشكيان بمناسبة فوز دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية البرازيلية

    ملفات اقتصادية وجيوسياسية على طاولة البحث بين الرئيسين الروسي والايراني

    ملفات اقتصادية وجيوسياسية على طاولة البحث بين الرئيسين الروسي والايراني