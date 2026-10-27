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    لبنان

    فيديو: سيول في زحلة

      سيول في زحلة في البقاع نتيجة عدم تصريف مياه الامطار الغزيرة.

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