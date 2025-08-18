الإثنين   
   18 08 2025   
   24 صفر 1447   
   بيروت 18:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    كتائب القسام: تمكن مجاهدونا أول أمس السبت من إيقاع قوة من جنود وآليات العدو في حقل ألغام في محيط ملعب المناصرة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة