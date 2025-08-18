عاجل

الرئيس بري : إلتزام “إسرائيل” بإتفاق وقف إطلاق النار وإنسحابها من الأراضي اللبنانية هو مدخل الإستقرار في لبنان وفرصة للبدء بورشه إعادة الإعمار