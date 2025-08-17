عاجل

مصادر عبرية: عائلة أسير إسرائيلي تنشر تسجيلًا له من غزة حصل عليه جيش الاحتلال خلال الحرب ويظهر فيه وهو يطالب أقاربه وأصدقاءه بالخروج للشوارع وإحداث ضجة