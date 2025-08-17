الأحد   
   17 08 2025   
   23 صفر 1447   
   بيروت 07:21
    قوات كبيرة من جيش الاحتلال تنفذ حملة مداهمات واعتقالات في قرية أم صفا شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة