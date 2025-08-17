الأحد   
    ارتفاع عدد الشهداء إلى 7 جراء قصف طائرات الاحتلال المسيرة محيط المستشفى المعمداني في مدينة غزة