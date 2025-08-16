السبت   
   16 08 2025   
   22 صفر 1447   
   بيروت 17:24
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    320 قتيلاً جراء الأمطار الموسمية في باكستان وفرق الإنقاذ تواصل انتشال الجثث بعد أكثر من 48 على حدوث الفيضانات