السبت   
   16 08 2025   
   22 صفر 1447   
   بيروت 17:25
    عاجل

    مراسل المنار: تعرض رئيس بلدية الماري الذي كان مرافقا لموظف في مجلس الجنوب لرشقة رشاشة اطلقها العدو فوق رأسه اثناء تواجدهم على مفرق العباسية – المجيدية