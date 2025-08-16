السبت   
   16 08 2025   
   22 صفر 1447   
   بيروت 06:35
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الاحتلال يسلّم 40 إخطاراً بالهدم والإخلاء في بلدة العيزرية تمهيداً لمخطط استيطاني يفصل القدس المحتلة عن الضفة الغربية