السبت   
   16 08 2025   
   22 صفر 1447   
   بيروت 03:29
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    ترامب:  لا يوجد اتفاق مع روسيا بشأن “النقطة الأكثر أهمية” بشأن أوكرانيا حتى الآن لكن لدى الطرفين “فرصة جيدة” للتوصل إلى اتفاق