عاجل

حركة الجهاد الإسلامي: المواقف “الإسرائيلية” حول ما يسمى بـ”إسرائيل الكبرى” هي صفعة لكل المراهنين على إمكانية التوصل إلى اتفاقات مع هذا الكيان المنبوذ