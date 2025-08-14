عاجل

عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد: لن نتوقف عن دعم شعبنا في غزة وسنواصل ضرب العدو الصهيوني بكل قوتنا حتى يوقف عدوانه ويرفع الحصار