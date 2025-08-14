الخميس   
   14 08 2025   
   20 صفر 1447   
   بيروت 01:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف لمباني سكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة