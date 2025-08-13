الأربعاء   
   13 08 2025   
   19 صفر 1447   
   بيروت 11:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    كتائب الأقصى: قصفنا أمس مستوطنة “مفتاحيم” بصاروخ من طراز «KN-103»رداً على جرائم العدو بحق أبناء شعبنا