الأربعاء   
   13 08 2025   
   19 صفر 1447   
   بيروت 01:44
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    سفارة العراق بواشنطن: ردا على تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فإن العراق دولة ذات سيادة كاملة