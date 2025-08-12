عاجل

مدير مجمع الشفاء الطبي: المجاعة في غزة دخلت مراحل متقدمة وخطيرة وتشمل كل الفئات العمرية و350 ألف طفل بغزة دون سن الخامسة يعانون من وضع صحي صعب