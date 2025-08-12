الثلاثاء   
   12 08 2025   
   18 صفر 1447   
   بيروت 13:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    منظمة الصحة العالمية: المجاعة منتشرة في قطاع غزة وتم تسجيل العديد من حالات الوفاة جراء سوء التغذية