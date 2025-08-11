الإثنين   
    عاجل

    مراسل المنار: تمشيط إسرائيلي بالأسلحة الرشاشة من موقع المالكية باتجاه أطراف بلدة عيترون جنوب لبنان