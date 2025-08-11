الإثنين   
   11 08 2025   
   17 صفر 1447   
   بيروت 18:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الرئيس العراقي “عبد اللطيف رشيد” استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني