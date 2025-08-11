الإثنين   
   11 08 2025   
   17 صفر 1447   
   بيروت 18:52
    وزارة الصحة بغزة: خلال 24 ساعة تم تسجيل 5 حالات وفاة من بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 222 حالة وفاة من ضمنهم 101 طفل

      وزارة الصحة بغزة