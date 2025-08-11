عاجل

وزارة الصحة بغزة: خلال 24 ساعة تم تسجيل 5 حالات وفاة من بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 222 حالة وفاة من ضمنهم 101 طفل