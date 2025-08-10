عاجل

بيان لوزراء خارجية 8 دول أوروبية: ندين إعلان “إسرائيل” تكثيف هجومها بغزة ونرفض أي تغيير ‫ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ونعده خرقا للقانون الدولي