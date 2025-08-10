الأحد   
   10 08 2025   
   16 صفر 1447   
   بيروت 12:12
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    ‫حكومة العدو تمنح “وزير الأمن” صلاحية استدعاء 430 ألف ‫جندي احتياط استعدادا لتوسيع العمليات العسكرية في غزة 