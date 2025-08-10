عربي وإقليمي

غزة | غارات على أنحاء متفرقة من القطاع… واستمرار قتل المجوّعين

في اليوم 674 من حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني بغزة، سجلت مستشفيات القطاع الفلسطيني خلال 24 ساعة وصول جثامين 48 شهيداً بنيران الاحتلال الإسرائيلي بينهم 40 من منتظري المساعدات.

كما قالت مصادر طبية فلسطينية إن 8 شهداء ارتقوا بنيران العدو ‫الصهيوني منذ فجر اليوم بينهم 4 من منتظري المساعدات.

وفي هذا السياق، نشرت “الغارديان” تحقيقاً أكد أن “الفلسطينيين في غزة يواجهون إطلاق نار عشوائياً في مواقع توزيع الغذاء ضمن مخطط قاتل”، وأن “الجيش الإسرائيلي ينتهج نمطاً متكرراً لإطلاق النار على الساعين للحصول على الغذاء في القطاع”.

من جهته، قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة الدكتور بسام زقوت إن “هناك خطة محكمة باستخدام الجوع سلاحاً للحرب”، وأن “حجم التدمير في غزة كبير”، مشيراً إلى أن “جميع الطواقم الطبية تتعرض للاعتداء، والمصابون لا يمكن إنقاذهم”.

العدوان

في تطورات العدوان، أفادت مصادر طبية باستشهاد العديد من المواطنين بنيران جيش الاحتلال وغاراته منذ فجر اليوم الأحد، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة.

في التفاصيل، استشهد مواطن بقصف إسرائيلي صباح اليوم على منطقة دوار أبو حميد وسط خانيونس.

وأفاد شهود العيان بأن هناك المزيد من الشهداء ما زالوا على الأرض بالمنطقة المستهدفة لم يتمكن المواطنون من نقلهم بسبب إطلاق النار عليهم من مسيرة اسرائيلية “كواد كابتر”.

هذا وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار على المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط القطاع. كما نسف جيش الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وشنّت طائرات الاحتلال غارتين على منطقة حي الأمل شمالي مدينة خان يونس.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن – وفق وزارة الصحة- 61,369 شهيـــدًا 152,850 إصابة، وأكثر من 10 آلاف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

المصدر: مواقع إخبارية