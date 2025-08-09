السبت   
   09 08 2025   
   15 صفر 1447   
   بيروت 11:58
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: قوات العدو في موقع الرادار الصهيوني تطلق الرصاص باتجاه أطراف بلدة شبعا جنوب لبنان