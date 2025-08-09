عاجل

وزارة الخارجية التركية: تركيا ترحب بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن اتفاقا بين أرمينيا وأذربيجان اللتين تعهّدتا بوضع حد “نهائي” للنزاع الدائر بينهما منذ عقود