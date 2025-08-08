الجمعة   
   08 08 2025   
   14 صفر 1447   
   بيروت 20:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر للمنار: الثنائي الوطني سيواصل اتخاذ خطوات لحفظ الدماء وحماية البلد وهذا لا يعني السكوت عن الحق أو قبول التجاوزات