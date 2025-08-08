عاجل

رئيس تيار المردة سليمان فرنجية : حصرية السلاح في يد الدولة مطلب وطني ولكن التسرع يخفي خطراً وذلك ان بعض السفراء يعملون حسب أجندة محدّدة حيث تتقاطع مصالح دولهم مع مصالح ” اسرائيل”