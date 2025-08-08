اقتصاد

أسعار النفط ترتفع بعد موجة خسائر.. وتراجع الذهب مع انحسار المخاوف الجيوسياسية

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الجمعة، بعد سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام متتالية، وسط مؤشرات على استقرار الطلب في السوق الأميركية، بينما شهدت أسعار الذهب تراجعًا مع تحسن شهية المخاطرة وتراجع التوترات الجيوسياسية.

النفط يرتفع بدعم من الطلب الأميركي

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.91% لتسجل 67.50 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 0.93% إلى 64.95 دولارًا، في أحدث تعاملات وقت كتابة هذا التقرير.

ويأتي هذا الارتفاع بعد انخفاض الخامين بنحو 1% يوم أمس، ليصلا إلى أدنى مستوياتهما في ثمانية أسابيع، متأثرين بتصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار فيها إلى إحراز تقدم في المحادثات مع روسيا، ما هدأ مخاوف الأسواق بشأن تشديد العقوبات التي قد تؤثر على الإمدادات النفطية.

وتلقت الأسعار دعمًا من بيانات أميركية أظهرت استقرارًا في الطلب المحلي على الوقود، وهو ما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي في أكبر اقتصاد عالمي، وأكبر مستهلك للطاقة.



الذهب يتراجع مع تراجع التوترات وتحسن الدولار

في المقابل، انخفضت أسعار الذهب اليوم، حيث سجلت أوقية الذهب (عيار 24) نحو 1,965.30 دولارًا، متراجعة بنسبة 0.42%.

ويُعزى هذا التراجع إلى انحسار المخاوف الجيوسياسية بعد إعلان مسؤول في البيت الأبيض عن إمكانية عقد لقاء مرتقب بين الرئيسين الأميركي والروسي الأسبوع المقبل. كما ساهم ارتفاع الدولار الأميركي في زيادة الضغط على الذهب، الذي يُعد من الأصول الآمنة، مما قلل من جاذبيته للمستثمرين.

تحول في المزاج الاستثماري

يشير مراقبون إلى أن الأسواق تشهد تحولًا نسبيًا في المزاج الاستثماري، حيث يتجه المستثمرون نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى، مثل الأسهم، في ظل هدوء نسبي على الساحة الجيوسياسية، ما انعكس على أداء الذهب بشكل مباشر.

في المقابل، تبقى الأسواق النفطية رهينة للتطورات السياسية والاقتصادية، خصوصًا في ظل الحديث عن عقوبات أميركية جديدة قد تطال أطرافًا ثالثة، من بينها الصين، في حال استمرار الصراع الروسي الأوكراني.

خلاصة المؤشرات:

الأصل السعر الحالي نسبة التغير الاتجاه

خام برنت 67.50 دولارًا +0.91% صعود

خام غرب تكساس 64.95 دولارًا +0.93% صعود

الذهب (أوقية) 1,965.30 دولارًا -0.42% هبوط

التوقعات المستقبلية تشير إلى استمرار التذبذب في أسعار النفط والذهب، في ظل الترقب لاجتماع ترامب-بوتين المرتقب، وتأثيره المحتمل على السياسات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.