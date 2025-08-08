الجمعة   
   08 08 2025   
   14 صفر 1447   
   بيروت 15:50
    عاجل

    مراسل المنار: محلقات اسرائيلية معادية القت قنبلتين صوتيتين على راعي ماشية في اطراف بلدة رميش وقنبلة على بلدة كفركلا