الرئيس عون: الاغتراب اللبناني كان ولا يزال السند والأمل

قال رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون إنّه “منذ بداية الأزمة، بقي شريان واحد مفتوح، وهو المغترب اللبناني، ما يثبت أن الاغتراب لم يكن يومًا بعيدًا عن لبنان، بل كان ولا يزال السند والأمل”، وشكر المغتربين على “الجهود التي يبذلونها من أجل لبنان”.

وأضاف عو، خلال انطلاق فعاليات “مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع” يوم الجمعة “نحن بحاجة إلى شراكة حقيقية، ونريد أن يكون المغترب مستثمرًا وشريكًا في القرار”، وتابع “بات من الضروري إعادة ربط لبنان بدور إقليمي منتِج، وأن يكون المغترب حاضرًا في إعادة الإعمار والمشاريع الكبيرة في المنطقة”.

وقال عون “علينا العمل على دبلوماسية اقتصادية جدية”، ورأى أن “المؤتمر فرصة لبناء فرص جديدة مع العرب”.