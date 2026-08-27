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    معهد البحرية الأمريكية: حاملة الطائرات ثيودور روزفلت تستعد لعملية انتشار بالشرق الأوسط تستمر لأكثر من 7 أشهر

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