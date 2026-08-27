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    دولي

    سلسلة انفجارات تهز كييف وعدة مدن أوكرانية

      أفادت القناة التلفزيونية الأوكرانية “أوبشستفينويه” بأن سلسلة من الانفجارات دوت في العاصمة كييف، فجر اليوم الخميس، وسط هجمات صاروخية وطائرات مسيرة استهدفت عدة مناطق أخرى.

      وأفادت قنوات إخبارية أوكرانية عبر تلغرام بسماع دوي انفجارات في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف في زابوروجيه، وبولتافا وكريفي روغ، كما تم تسجيل هجمات بالصواريخ الباليستية وعشرات الطائرات المسيرة في مقاطعة أوديسا.

      في وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية عن إنذار جوي في عدد من المناطق نتيجة تهديد صاروخي باليستي.

      وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية وبنية تحتية حيوية في عدة مناطق أوكرانية، بما في ذلك موانئ أوديسا، لتعطيل خطوط الإمداد ونقل الأسلحة الغربية.

      وفي المقابل، تواصل كييف مطالبة الغرب بتزويدها بأنظمة دفاع جوي متطورة، بينما تستمر الولايات المتحدة في تقييم أولوياتها، وسط نقص حاد في مخزوناتها من الصواريخ الاعتراضية.

      المصدر: روسيا اليوم

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