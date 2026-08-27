الخميس   
   27 08 2026   
   14 ربيع الأول 1448   
   بيروت 05:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات لمنازل الفلسطينيين في منطقة البركة ببلدة الكرمل شرق يطا جنوب الخليل

      مواضيع ذات صلة

      الصين ترفض الاتهامات الأمريكية لها بشأن الهجمات السيبرانية

      الصين ترفض الاتهامات الأمريكية لها بشأن الهجمات السيبرانية

      160 قتيلًا ومئات المفقودين جراء فيضانات على الحدود بين النيبال والتيبت

      160 قتيلًا ومئات المفقودين جراء فيضانات على الحدود بين النيبال والتيبت

      سلسلة انفجارات تهز كييف وعدة مدن أوكرانية

      سلسلة انفجارات تهز كييف وعدة مدن أوكرانية