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    عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون قبر يوسف شرق نابلس بالضفة المحتلة بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي

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